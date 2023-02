GF Vip, Antonella Fiordelisi massacrata sui social, anche la Berti l’affonda: arrogante e falsa (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una diretta molto particolare e ricca di colpi di scena. Nel dettaglio i principali protagonisti sono stati Antonella ed Edoardo. Alfonso Signorini ha svelato dettagli inediti sulla coppia che hanno interessato anche la Murgia. Sono venuti fuori baci e palpatine con Nicole L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una diretta molto particolare e ricca di colpi di scena. Nel dettaglio i principali protagonisti sono statied Edoardo. Alfonso Signorini ha svelato dettagli inediti sulla coppia che hanno interessatola Murgia. Sono venuti fuori baci e palpatine con Nicole L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudia70882997 : @alicejuvelove - zazoomblog : Eliminato GF Vip 7 Antonella Edoardo Nikita Sarah o Tavassi: chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO - #Eliminato #Antonella… - infoitcultura : Gf Vip, Giulia Salemi e il tweet (al veleno) dell'ex di Davide Donadei: «Antonella Fiordelisi, benvenuta nel club d… - infoitcultura : Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria in lacrime: “Tra me e Antonella Fiordelisi non può finire per una puntata di mer*a cos… - infoitcultura : Edoardo Donnamaria in crisi dopo la puntata del GF Vip: “Mi dispiace per Antonella” -