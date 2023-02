GF Vip | Anna Pettinelli smaschera Antonella Fiordelisi | le parole al veleno

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 28 febbraio 2023) Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, quella di lunedì 27 febbraio 2023, i telespettatori hanno assistito al “dramma” che si è consumato traed Edoardo Donnamaria, che si sono lasciati per via del presunto tradimento di lui con Nicole Murgia, cui il volto noto di Forum ha toccato il seno. Per questo motivo,si è lasciata andare ad una “valle di lacrime” che, a quanto pare, non ha convinto affatto né gran parte del pubblico, né. GF Vip 7,asfaltaProprio nel momento in cuiin diretta nella Casa del GF Vip 7 si abbandonava a un pianto disperato dopo aver scoperto quanto successo alle sue ...