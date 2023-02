Gf Vip 7 | Sonia Bruganelli lascia la poltrona da opinionista? Ecco i nomi di due ex Vippone che spera possano prendere il suo posto

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 febbraio 2023) Per il secondo anno consecutivo,è una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip. Accanto a lei, la new entry Orietta Berti e in postazione social l’ex Vippona Giulia Salemi. E a proposito della Salemi, nel corso di un’intervista rita a Tv, Sorrisi e Canzoni in edicola da oggi,cosaavrebbe dichiarato in merito al suo futuro comenella prossima edizione del Gf Vip: Credo che sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal Gf come Giulia Salemi e Soleil Sorge abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione. La produttrice è poi intervenuta in merito allo stress di questa lunga edizione del reality show: Io sto seduta, fisicamente ...