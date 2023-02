“GF Vip 7”, Orietta Berti smonta Antonella Fiordelisi: “Tutta una sceneggiata” (Di martedì 28 febbraio 2023) News tv. Com’era facile intuire magna parte dell’ultima puntata del “GF Vip 7” è stata dedicata ai Donnalisi. Difatti Alfonso Signorini ha mostrato in diretta tv dei video in cui è evidente che Edoardo Donnamaria si sia molto avvicinato a Nicole Murgia. Un interesse che sta facendo andare su tutte le furie Antonella Fiordelisi. Su tale faccenda ha espresso la sua opinione anche Orietta Berti, chiamata in causa dal padrone di casa. L’opinionista ne ha approfittato per lanciare delle bordate (tutt’altro che soft) all’influencer. leggi anche: “GF Vip 7”, Antonella nei guai: cosa le sta per succedere leggi anche: GF Vip, la Tavassi fa infuriare i Donnalisi e supporta altri due vipponi leggi anche: “GF Vip 7”, gesto gravissimo di Edoardo Donnamaria Vi sareste mai aspettati tanta ferocia ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 febbraio 2023) News tv. Com’era facile intuire magna parte dell’ultima puntata del “GF Vip 7” è stata dedicata ai Donnalisi. Difatti Alfonso Signorini ha mostrato in diretta tv dei video in cui è evidente che Edoardo Donnamaria si sia molto avvicinato a Nicole Murgia. Un interesse che sta facendo andare su tutte le furie. Su tale faccenda ha espresso la sua opinione anche, chiamata in causa dal padrone di casa. L’opinionista ne ha approfittato per lanciare delle bordate (tutt’altro che soft) all’influencer. leggi anche: “GF Vip 7”,nei guai: cosa le sta per succedere leggi anche: GF Vip, la Tavassi fa infuriare i Donnalisi e supporta altri due vipponi leggi anche: “GF Vip 7”, gesto gravissimo di Edoardo Donnamaria Vi sareste mai aspettati tanta ferocia ...

