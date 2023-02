Gf Vip 7, Orietta Berti on fire: "Stasera non prendo le gocce", il durissimo sfogo (Di martedì 28 febbraio 2023) Orietta Berti, altro che opinionista silenziosa! La cantante si sfoga con Alfonso Signorini: tutta colpa di Antonella La cantante Orietta Berti no ha mai fatto mistero del fatto che ha accettato di essere la nuova opinionista del Grande Fratello Vip per il cachet. Scelta criticata da molti, ma Orietta che è sempre stata onesta con il suo pubblico, ha deciso di non mentire e di raccontare il reale motivo della sua presenza nel programma di Alfonso Signorini. Nelle primissime puntate, sembrava quasi troppo timida: non esprimeva la sua opinione per ogni dinamica come ormai la esperta collega Sonia Bruganelli. Pian piano però ha iniziato a farsi spazio nei diversi blocchi. Smette (anche se non del tutto) di parlare di suo marito Osvaldo e decide di dire la sua sulle diverse dinamiche della casa. Da cinque ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 febbraio 2023), altro che opinionista silenziosa! La cantante si sfoga con Alfonso Signorini: tutta colpa di Antonella La cantanteno ha mai fatto mistero del fatto che ha accettato di essere la nuova opinionista del Grande Fratello Vip per il cachet. Scelta criticata da molti, mache è sempre stata onesta con il suo pubblico, ha deciso di non mentire e di raccontare il reale motivo della sua presenza nel programma di Alfonso Signorini. Nelle primissime puntate, sembrava quasi troppo timida: non esprimeva la sua opinione per ogni dinamica come ormai la esperta collega Sonia Bruganelli. Pian piano però ha iniziato a farsi spazio nei diversi blocchi. Smette (anche se non del tutto) di parlare di suo marito Osvaldo e decide di dire la sua sulle diverse dinamiche della casa. Da cinque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direpuntoit : Orietta Berti non usa mezzi termini per commentare la reazione di Antonella #Fiordelisi, disperata per aver scopert… - bassani_giulio : Orietta Berti dice di guardarsi tutto il Gf Vip, ma ne azzecca una ogni morte di papa. Opinionista scadente! Da so… - Vip___era : RT @uunformat: ORIETTA CHE DICE CHE LA PHATA È TROPPO FALSA #oriele - Vip___era : RT @falsaaaaah: Orietta: questo per te è oro colato Antonella. Perché ti farà vincere tra Oriana e Nikita #gfvip #oriele #Incorvassi http… - Giammarco_7 : @Gieffevip10 @GrandeFratello @SBruganelli @GiuliaSalemi93 Poi un opinionista non dovrebbe esprimere le sue preferen… -