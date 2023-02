Gf Vip 7 | Oriana Marzoli critica nei confronti di Edoardo Donnamaria | “Se il mio ragazzo toccasse la tet*a ad un’altra…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 febbraio 2023) Non è stata un’altra puntata facile per Antonella Fiordelisi quella andata in onda ieri sera. Durante la diretta del Grande Fratello Vip, sono trapelate ulteriori confessioni in merito a quanto accaduto la “famosa” notte in cui, Nicole Murgia,Tavassi e Micol Incorvaia si erano rinchiusi nel van. Il volto di Forum ha rivelato all’influencer di aver toccato il seno a Nicole Murgia, “fatto” confermato anche dalla stessa attrice romana. Antonella, sconvolta e in lacrime, ha avuto anche il sorprendente supporto di. Nemica “storica” della Fiordelisi, l’influencer venezuelana ha dimostrato grande solidarietà femminile, schierandosi dalla parte di Antonella. Durante le nomination laha scelto di non mandarla al televoto, facendo il nome di ...