GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 37 | Il Van Gate | la mia serie preferita ormai

(Di martedì 28 febbraio 2023) Finalmente il GF che mi piace, con un po’ di trash. Il vanmi sta sfamando e mi spiacerebbe se volessero già concludere la stagione. Non mi scorderò ma la faccia di Donnamaria quando Signorini ha nominato di nuovo il van, e subito dopo la Murgia. Impietrito. Questo ha rotto ad Antonella per mesi perché si è messa le camicie di Antonino e lui fa il controllo qualità alle protesi mammarie della Murgia? Ma sul serio? Ma io quelle ditine gliele spezzavo tutte. Orietta che dice ma io pensavo chissà cosa e invece le ha toccato solo una te*ta, ma certo che sarà mai. Lei è proprio maschilista se fa ‘sta cosa un uomo che sarà mai, l’avesse fatto Antonella che detesta palesemente, l’avrebbe massacrata. Edoardo è riuscito anche a dire che è da un mese che il loro rapporto è finito, ma allora mi chiedo perché la notte la cerca? Sì, ok, la risposta la sappiamo tutti. Lui ha ...

... le emozioni della trentaquattresima puntata di 'Grande Fratello' Leggi Anche 'Grande Fratello7', le puntate inUna serata speciale per 'Grande Fratello', con una puntata che ...Ivan Rota per Dagospia jolanda renga e il fidanzato travestiti da ambra e francesco renga Il vero GF(hot) è sul profilo Instagram di Alfonso Signorini: ecco cosa risponde a chi gli chiede: 'Cos'è che non deve mancare assolutamente in un uomo che ...Edoardo Donnamaria, qualche giorno fa, ha rivelato che Antonino prenderebbe delleper un problema di gonfiore intimo. Poi, Matteo ha rivelato a Nikita di avere un problema simile e di star ...

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip". Nella trentaseiesima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini un televoto molto sentito nella Casa: a sfidarsi sono stati quattro pro ...Antonino Spinalbese avrebbe infranto le regole del Grande Fratello Vip e rischierebbe una squalifica. Il concorrente, che qualche settimana fa si è assentato dalla casa per sottoporsi a un intervento ...