Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria in lacrime: “Tra me e Antonella Fiordelisi non può finire per una puntata di mer*a così!” (Di martedì 28 febbraio 2023) puntata difficile quella di ieri sera per Edoardo Donnamaria. Da giorni infatti non si parla altro che del van gate, che ha visto protagonisti il volto di Forum, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Ieri sera Alfonso Signorini è tornato su quanto sarebbe accaduto quella famosa notte. In particolare il conduttore si è soffermato su Donnamaria e Nicole, visto l’avvicinamento che li ha visti protagonisti. Proprio Edoardo ha rivelato che nel Van ha testato le protesi di Nicole, lasciando sconcertata Antonella Fiordelisi. Dopo la puntata il volto di Forum si è sfogato con Edoardo Tavassi che gli ha fatto notare il suo comportamento: La verità è una. Tu alla Murgia vuoi bene, le hai sempre voluto bene. Te stai ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 febbraio 2023)difficile quella di ieri sera per. Da giorni infatti non si parla altro che del van gate, che ha visto protagonisti il volto di Forum,Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Ieri sera Alfonso Signorini è tornato su quanto sarebbe accaduto quella famosa notte. In particolare il conduttore si è soffermato sue Nicole, visto l’avvicinamento che li ha visti protagonisti. Proprioha rivelato che nel Van ha testato le protesi di Nicole, lasciando sconcertata. Dopo lail volto di Forum si è sfogato conTavassi che gli ha fatto notare il suo comportamento: La verità è una. Tu alla Murgia vuoi bene, le hai sempre voluto bene. Te stai ...

