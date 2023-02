“GF VIP” 7, cosa hanno fatto a Nicole Murgia all’uscita della casa: l’hanno aspettata nel parcheggio (Di martedì 28 febbraio 2023) News Tv. Nicole Murgia “GF VIP” 7 aggredita. Nicole Murgia è stata eliminata nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip“. Nel bussolotto non aveva il biglietto di ritorno e di conseguenza ha dovuto abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia. Nicole rinuncia così alla finale, in programma lunedì 3 aprile 2023. Prima di lasciare la casa, la Murgia ha avuto un confronto con Antonella Fiordelisi. Il confronto stava per costarle caro: all’uscita della casa, infatti, alcune fan l’avrebbero aspettata nel parcheggio. (Continua…) Leggi anche: “GF VIP” 7, entrerà anche lei nella casa: l’annuncio bomba solo poche ore fa Leggi anche: “GF ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 febbraio 2023) News Tv.“GF VIP” 7 aggredita.è stata eliminata nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip“. Nel bussolotto non aveva il biglietto di ritorno e di conseguenza ha dovuto abbandonare per sempre lapiù spiata d’Italia.rinuncia così alla finale, in programma lunedì 3 aprile 2023. Prima di lasciare la, laha avuto un confronto con Antonella Fiordelisi. Il confronto stava per costarle caro:, infatti, alcune fan l’avrebberonel. (Continua…) Leggi anche: “GF VIP” 7, entrerà anche lei nella: l’annuncio bomba solo poche ore fa Leggi anche: “GF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direpuntoit : Appuntamento il 3 aprile con la finale del #gfvip7: ecco cosa succede ora, come saranno le #nomination e come si de… - 361_magazine : Secondo una fan del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi sarebbe innamorata di Antonino Spinalbese e si acconte… - 361_magazine : Sonia Bruganelli e il Gf Vip 8: ecco cosa ha svelato l’opinionista in un’intervista a TV, Sorrisi e canzoni… - Vip___era : RT @folklisher: il veneto che si aspettava chissà quale cattiveria dai confessionali e invece l’unica cosa che ha visto è stata la tatina d… - Vip___era : RT @Laly_91_: “ Con Oriana, in tanti momenti, questa parte di me un po’ più oscura viene meno. Io che tendo a non essere sempre felice, sem… -