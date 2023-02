Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi piange dopo la diretta | Edoardo Donnamaria le spiega perché ha detto che tra loro “era finita da tempo”

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 febbraio 2023) La puntata di ieri sera del Gf Vip 7 è stata piuttosto difficile per: nel corso della, infatti, è stata mostrata ai Vipponi una clip che mostrava la vicinanza tra il gieffino e Nicole Murgia. Alla vista delle immagini che mostravano la complicità tra il fidanzato e l’attrice,è scoppiata in lacrime e ha affermato di voler chiudere definitivamente la storia con il volto di Forum, il quale per tutta risposta ha dichiarato che per lui la storia era già chiusa da. Ma a quanto pare le dichiarazioni fatte dainerano dettate solo dalla rabbia del momento. Sentendosi sotto attacco, il Vippone, avrebbecose che non pensava realmente, ...