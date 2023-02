Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo la clip di Edoardo Donnamaria vicino a Nicole Murgia: la bordata di Anna Pettinelli (Di martedì 28 febbraio 2023) È andata in onda ieri sera un nuova, rovente puntata della settima edizione Grande Fratello Vip. Il reality show di Alfonso Signorini ancora una volta ha dato modo ai suoi Vipponi di svelare ulteriori retroscena su quanto accaduto nel Van, quando Nicole Murgia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia sono andati a nascondersi per “cospirare” all’oscuro dagli altri concorrenti. Stando a quanto ammesso dall’attrice romana, lo speaker radiofonico le avrebbe toccato il seno. Dichiarazioni che hanno sconvolto Antonella Fiordelisi, che è scoppiata a piangere. Per l’influencer di origini napoletane è stata una diretta difficile, ma c’è stato chi non le ha creduto, ovvero Anna Pettinelli. L’ex prof di Amici non ha apprezzato ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 febbraio 2023) È andata in onda ieri sera un nuova, rovente puntata della settima edizione Grande Fratello Vip. Il reality show di Alfonso Signorini ancora una volta ha dato modo ai suoi Vipponi di svelare ulteriori retroscena su quanto accaduto nel Van, quandoTavassi,e Micol Incorvaia sono andati a nascondersi per “cospirare” all’oscuro dagli altri concorrenti. Stando a quanto ammesso dall’attrice romana, lo speaker radiofonico le avrebbe toccato il seno. Dichiarazioni che hanno sconvolto, che è scoppiata a piangere. Per l’influencer di origini napoletane è stata una diretta difficile, ma c’è stato chi non le ha creduto, ovvero. L’ex prof di Amici non ha apprezzato ...

