Gestione illecita dei rifiuti | nei guai il titolare di un impianto di autodemolizioni

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In data 27 febbraio, i militari delle stazioni Carabinieri Forestali di Salerno e San Cipriano Picentino, hanno posto sotto sequestro undinel comune di Salerno e deferito all’Autorita’ Giudiziaria ilperdeispeciali e inosservanza delle prescrizioni contenute in autorizzazione. Comminate sanzioni per un importo complessivo di 7500 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un impianto di autodemolizioni è stato sequestrato dai carabinieri forestali di Salerno e San Cipriano Picentino nel territorio comunale del capoluogo. Il titolare è stato denunciato per gestione ille