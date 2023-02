Germania | Flick | «Vogliamo far vedere a tutti di cosa siamo capaci»

(Di martedì 28 febbraio 2023) Hansi, commissario tecnico della, ha parlato delle novità che vorrebbe apportare nella nazionale Hansi, commissario tecnico della, ha parlato delle novità che vorrebbe apportare nella nazionale. PAROLE – «Dovremmo avere almeno uno o due giocatori nuovi con noi, sarà interessantein azione alcuni giovani.fardi, sono certo di avere ragazzi fantastici, di ottima qualità. È importante sapere di avere una squadra che combatte per restituire qualagli spettatori, chiunque voglia è il benvenuto nel nostro cammino verso Euro 2024. Naturalmente dovremo migliorare a livello difensivo, guardate in Qatar, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Germania, la carica di #Flick - CalcioPillole : #Germania, Hans #Flick annuncia. 'Avremo un paio di nuovi'. - JeriCool94 : Quindi il nuovo #allornothing si baserà su Flick e la nazionale della Germania Forse la peggior scelta almeno che n… -

Mondiali in Qatar, i tifosi stanno con Infantino A non digerire la scelta sono stati soprattutto i tedeschi, autori anche della ormai celebre foto della nazionale diche durante la ...Sfumata la possibilità di allenare la, con la Federcalcio tedesca che ha confermatononostante l'uscita ai gironi del Mondiale, per il 49enne di Krumbach si fa largo l'ipotesi di un ...La scorsa estate Ter Stegen ha chiesto ad Hansidi esonerarlo dall'incarico con laper superare completamente i problemi al ginocchio e schiarirsi le idee. Racconta che la pausa è ...

Germania, Hans Flick annuncia. “Avremo un paio di nuovi” Calcio in Pillole

Il ct della Germania Hans Flick ha annunciato la presenza di alcuni giocatori nuovi nella rosa in vista dei prossimi impegni.Marc-Andre Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Kicker anche del suo posto nella nazionale tedesca Marc-Andre Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato ai microfoni di ...