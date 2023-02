George Ciupilan | ecco perché non è presente in studio per le dirette

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY super puntata condotta da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli! Tra gli ospiti Giovanni Ciacci,… - Francy84221 : RT @Sara20036194: Nikita che saluta Amaurys, George e Ginevra. La mia casa. ???? #gfvip #ciupilan #gintonic #nikiters - Duazfan : RT @Sara20036194: Nikita che saluta Amaurys, George e Ginevra. La mia casa. ???? #gfvip #ciupilan #gintonic #nikiters - Sara20036194 : RT @Sara20036194: Nikita che saluta Amaurys, George e Ginevra. La mia casa. ???? #gfvip #ciupilan #gintonic #nikiters - Sara20036194 : Nikita che saluta Amaurys, George e Ginevra. La mia casa. ???? #gfvip #ciupilan #gintonic #nikiters -

...in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa Dana Saber - 28 giorni in Casa Wilma Goich - 123 giorni in Casa- ...... Bianca Atzei e Stefano Corti , Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia , Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò , i vipponi Jessica e Clarissa Selassié con. Tra i famosi pure Luca Salatino e ......in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa Dana Saber - 28 giorni in Casa Wilma Goich - 123 giorni in Casa- ...

Perché George Ciupilan non viene invitato dal GfVip a guardare le puntate in studio Ecco il motivo! Webboh

Ecco perché ultimamente George Ciupilan non è presente in studio per le dirette del Grande Fratello Vip 7. È trascorso esattamente un mese da quando George Ciupilan è stato eliminato dal Grande Fratel ...George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Luca Salatino, Luciano Punzo, Marco Bellavia, Pamela Prati, Patrizia Rossetti, Riccardo Fogli, Sara Manfuso e Wilma Goich. Tutti loro al momento ...