Genova porto digitale, via a progetto BlueMed Sparkle (Di martedì 28 febbraio 2023) Con la posa del cavo sottomarino, annunciata nel corso di una conferenza stampa, entra nel vivo il progetto BlueMed Sparkle che trasformerà Genova in un porto digitale per il traffico Internet globale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Con la posa del cavo sottomarino, annunciata nel corso di una conferenza stampa, entra nel vivo ilche trasformeràin unper il traffico Internet globale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_liguria : Genova porto digitale, via a progetto BlueMed Sparkle - marcogali76 : @elisamariastel1 A Genova i portuali qualcosa hanno fatto.. dal porto fino al centro città parecchie persone si son… - fisco24_info : Genova porto digitale, via a progetto BlueMed Sparkle: Posato cavo sottomarino. Internet a elevata velocità - Marcel_Bel89 : Genova porto digitale, via a progetto BlueMed Sparkle - GenovaQuotidian : Con BlueMed Sparkle realizza a Genova un nuovo porto digitale per il traffico internet globale -