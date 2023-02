Gemelle condividono lo stesso fidanzato | “Vogliamo rimanere incinta insieme per essere uguali”

Leggi su tpi

(Di martedì 28 febbraio 2023) Due sorelleidentiche australiane hanno fatto una confessione sorprendente durante un’intervista al programma televisivo britannico “This Morning”. Anna e Lucy Decinque, che hanno 35 anni e vivono a Perth, hanno rivelato di avere loragazzo e di volerincinte nellomomento. Le due sorelle sono state intervistate per parlare della loro vita quotidiana e hanno condiviso con il pubblico il fatto di aver avuto una relazione con louomo, Ben, per 11 anni. Nonostante possa sembrare strano, le duesi sono dette felici di vivere in questo modo, sostenendo che non possono vivere l’una senza l’altra e che sono inseparabili 24 ore su 24. La storia non finisce qui perché anche Ben ha un fratello gemello. Per questo motivo i gemelli hanno spiegato di ...