GdS – Napoli, Kvaratskhelia rinnovo contratto: la trattativa e l'ingaggio (Di martedì 28 febbraio 2023) 2023-02-28 08:36:10 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Le big europee pronte all'assalto: a fine stagione il contratto dell'ala sarà prolungato e adeguato fino al 2028 Leggendo i complimenti che piovono dai media di tutto il mondo, al ventiduenne Khvicha Kvaratskhelia potrebbe girar la testa, o peggio ancora potrebbe montarsela. Perché non è che al mondo ce ne siano tanti a questa età già protagonisti della scena internazionale, capaci di spostare gli equilibri persino in Champions. Qui invece siamo di fronte a una realtà per certi versi d'altri tempi. Un po' come il calcio di Kvara, che sembra quello della strada o della spiaggia, nella sua semplicità fatta di virtuosismi tecnici. Nel senso che dietro il ragazzo c'è una famiglia solida e attenta, col papà Badri che essendo stato un calciatore, ha saputo educare il figlio al rispetto ...

