Gb: aumento record dei senzatetto, +26% nell'ultimo anno (Di martedì 28 febbraio 2023) Il numero di senzatetto che dormono per strada in Inghilterra ha registrato un aumento record del 26% l'anno scorso a causa della crisi del caro vita che imperversa nel Regno Unito. Secondo i dati del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Il numero diche dormono per strada in Inghilterra ha registrato undel 26% l'scorso a causa della crisi del caro vita che imperversa nel Regno Unito. Secondo i dati del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyNowadays : In Inghilterra aumento record dei senzatetto, 26% nell'ultimo anno. - Agenzia_Ansa : In Inghilterra aumento record dei senzatetto, +26% nell'ultimo anno. Il sindaco di Londra esorta il governo Tory a… - enzo_dirosa : RT @Chi_e_ilpadrone: Nonostante l’aumento del prezzo del latte: da €0,99/lt a €1,27/lt (+8cent per gli ?????+9cent x la centrale del latte)… - Chi_e_ilpadrone : Nonostante l’aumento del prezzo del latte: da €0,99/lt a €1,27/lt (+8cent per gli ?????+9cent x la centrale del latte… - MarcoBaticci : Dopo i dati USA di settimana scorsa, anche i primi dati europei (FR e ES) segnalano un aumento dell'inflazione. Se… -