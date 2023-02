Gatto si nasconde infilando la testa in un buco | video (Di martedì 28 febbraio 2023) Quante volte ti sei chiesto “Perché il mio Gatto si nasconde nell’armadio, dietro al divano, in una busta o nella lavatrice?”. Sicuramente questo comportamento fa parte del fascino felino, ma spesso l’azione di nascondersi può indicare che il tuo Gatto non sta bene. Un’altra possibilità è che il tuo Gatto sta affrontando un cambiamento, come un trasloco, una malattia o è in dolce attesa. Per evitare che il tuo Gatto finisca nei guai, è importante comprendere le ragioni che lo spingono a nascondersi, ma anche trovare un modo per farlo uscire dal suo nascondiglio segreto. Leggi su panorama (Di martedì 28 febbraio 2023) Quante volte ti sei chiesto “Perché il miosinell’armadio, dietro al divano, in una busta o nella lavatrice?”. Sicuramente questo comportamento fa parte del fascino felino, ma spesso l’azione dirsi può indicare che il tuonon sta bene. Un’altra possibilità è che il tuosta affrontando un cambiamento, come un trasloco, una malattia o è in dolce attesa. Per evitare che il tuofinisca nei guai, è importante comprendere le ragioni che lo spingono arsi, ma anche trovare un modo per farlo uscire dal suo nascondiglio segreto.

