(Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il, Gian Piero, in uscita da San Siro è stato protagonista di questo litigio con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : #Gasperini furioso dopo #MilanAtalanta: litiga con i tifosi e lancia un panino | VIDEO - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini litiga con alcuni tifosi del Milan e gli lancia un panino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini litiga con alcuni tifosi del Milan e gli lancia un panino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini litiga con alcuni tifosi del Milan e gli lancia un panino - napolimagazine : ATALANTA - Gasperini litiga con alcuni tifosi del Milan e gli lancia un panino -

Dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Milan, Gian Piero, in uscita da San Siro è stato protagonista di questo litigio con alcuni ...: il video che infiamma i social Il video del gesto dichecon un tifoso e dalla sua auto scaglia un panino verso un tifoso ha fatto subito il giro della rete: 'Pensate se ...Dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Milan, Gian Piero, in uscita da San Siro è stato protagonista di questo litigio con alcuni ...

Gasperini litiga con i tifosi del Milan, gli lancia contro un panino: il ... Fanpage.it

Tornando a casa in macchina, infatti, Giampiero Gasperini è stato coinvolto in un litigio abbastanza acceso con un tifoso.Gian Piero Gasperini protagonista di una lite con alcuni tifosi del Milan dopo la partita persa dall'Atalanta a San Siro. Uscendo dallo stadio con la propria auto personale per tornare a casa, l'allen ...