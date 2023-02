Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Gas: apre in lieve rialzo a 47,70 euro al megawattora: Ad Amsterdam prezzo sale dello 0,6% - livelaughcoom : @gas_lerner Drinking game: shot ogni volta che apre bocca su queste tematiche.. -

Avvio in lieve rialzo per il prezzo del, con le temperature più rigide e l'impatto sugli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,6% a 47,70 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo registra un calo del 37,8%. . ...Con uno scatto deciso, Parigila strada all'alleanza europea sul nucleare di quarta ...in tutti i dossier aperti - come rinnovabili (compreso l'idrogeno) e pacchetto decarbonizzazione e- e ...

Gas: apre in lieve rialzo a 47,70 euro al megawattora - Economia Agenzia ANSA

Gas: Kenya apre il più grande impianto dell'Africa orientale ... Agenzia ANSA

Gas: apre in ribasso a 57 euro al MWh al Ttf di Amsterdam Agenzia ANSA

Gas: apre in rialzo a 53,75 euro al MWh al Ttf di Amsterdam Agenzia ANSA

Gas: apre in rialzo a 52,8 euro al MWh al Ttf di Amsterdam Agenzia ANSA

Avvio in lieve rialzo per il prezzo del gas, con le temperature più rigide e l'impatto sugli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,6% a 47,70 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno ...Il cambio dollaro/yen e' a 134,80 (134,63). Sale il gas a 52,5 euro al MWh ad Amsterdam, cosi' come il petrolio: i future aprile del Wti scambiano a 76,2 dollari (+1%) e quelli sul Brent a 83,1 ...