Gamma TV LG OLED 2023: le principali novità in arrivo (Di martedì 28 febbraio 2023) LG Electronics ha presentato alla stampa europea le principali novità in arrivo con la nuova Gamma di televisori OLED. Protagonista assoluto il nuovo G3 OLED eco con Brightness Booster Max. Ma arrivano anche il supporto per Matter e il tone mapping HDR basato su IA.... Leggi su dday (Di martedì 28 febbraio 2023) LG Electronics ha presentato alla stampa europea leincon la nuovadi televisori. Protagonista assoluto il nuovo G3eco con Brightness Booster Max. Ma arrivano anche il supporto per Matter e il tone mapping HDR basato su IA....

