Fuortes, via d'uscita dalla Rai: Pereira lascia il Maggio Fiorentino (Di martedì 28 febbraio 2023) È un Risiko complicato, quello che parte da Piazza della Signoria (leggasi Maggio Fiorentino) e arriva fino a Saxa Rubra, o meglio a viale Mazzini, sede della Rai. Ma è un effetto... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 febbraio 2023) È un Risiko complicato, quello che parte da Piazza della Signoria (leggasi) e arriva fino a Saxa Rubra, o meglio a viale Mazzini, sede della Rai. Ma è un effetto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloigna1 : RT @Cinguetterai: Da oggi gli studi Rai in via Teulada sono gli “Studi #RaffaellaCarrà”. La Rai, con la presenza della Presidente Soldi e d… - NovellaTeresa : @Corriere Via Fuortes, naufragatore!!! - Dome689 : Rai, Soldi e Fuortes ricordano Costanzo: «Ha saputo sintonizzarsi sullo spirito dei tempi» - Tag43_ita : Taglia Fuortes L’ad Rai cerca di resistere dopo lo tsunami sanremese. Per restare in sella avrebbe fatto slittare… -