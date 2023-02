Funerali Costanzo, la battuta del parroco sul cioccolato strappa un sorriso a Maria De Filippi | VIDEO (Di martedì 28 febbraio 2023) Funerali Costanzo, Maria De Filippi sorride alla battuta del parroco sul cioccolato Un sorriso appena accennato che per una frazione di secondo ha allontanato il dolore per la perdita del marito: è quanto accaduto a Maria De Filippi durante i Funerali di Maurizio Costanzo, che si sono celebrati a Roma nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio, grazie a una battuta del parroco sul cioccolato. “Ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto”#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/0VImF0r1uJ — AMICI NEWS (@amicii news) February 27, 2023 “Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po’ di ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023)Desorride alladelsulUnappena accennato che per una frazione di secondo ha allontanato il dolore per la perdita del marito: è quanto accaduto aDedurante idi Maurizio, che si sono celebrati a Roma nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio, grazie a unadelsul. “Ogni tanto gli veniva spacciato un po’ difondente di nascosto”#Mauriziopic.twitter.com/0VImF0r1uJ — AMICI NEWS (@amicii news) February 27, 2023 “Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po’ di ...

