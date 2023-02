Funerali Costanzo, il prete fa sorridere Maria De Filippi con l’aneddoto sul cioccolato: “Gli veniva spacciato di nascosto” (Di martedì 28 febbraio 2023) È bastato che don Walter Insero, nel corso dell’omelia, facesse riferimento a un dolce aneddoto circa la golosità di Maurizio Costanzo per far affiorare sulla bocca di Maria De Filippi un leggero sorriso durante i Funerali del marito. Il sacerdote nel ricordare il giornalista scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni ha parlato non solo del professionista, ma anche e soprattutto dell’uomo che era Costanzo. Spazio quindi anche a racconti di vita quotidiana, abitudini, vizi e virtù. “Era molto goloso e so che ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto” ha spiegato don Walter, e in quel momento Maria De Filippi non ha pututo fare a meno di ricordare con dolcezza la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) È bastato che don Walter Insero, nel corso dell’omelia, facesse riferimento a un dolce aneddoto circa la golosità di Maurizioper far affiorare sulla bocca diDeun leggero sorriso durante idel marito. Il sacerdote nel ricordare il giornalista scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni ha parlato non solo del professionista, ma anche e soprattutto dell’uomo che era. Spazio quindi anche a racconti di vita quotidiana, abitudini, vizi e virtù. “Era molto goloso e so che ogni tanto gliun po’ difondente di” ha spiegato don Walter, e in quel momentoDenon ha pututo fare a meno di ricordare con dolcezza la ...

