"Fu un uomo straordinario". Il ricordo per Antonio Martino (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 5 marzo 2022 moriva Antonio Martino. Economista, politico, intellettuale, è stato uno degli italiani più stimati del XX secolo. Rispettato ma non ascoltato, i suoi insegnamenti sono oggi attualissimi e preziosi Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 5 marzo 2022 moriva. Economista, politico, intellettuale, è stato uno degli italiani più stimati del XX secolo. Rispettato ma non ascoltato, i suoi insegnamenti sono oggi attualissimi e preziosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Ci ha lasciato un uomo intelligente e attento, un giornalista e presentatore straordinario. E si è spenta una voce… - adelestancati : RT @ornella_minafra: @adelestancati @Frances52779614 Un uomo straordinario. E mi chiedo perché il nostro Paese non ricorda i suoi figli mig… - ornella_minafra : @adelestancati @Frances52779614 Un uomo straordinario. E mi chiedo perché il nostro Paese non ricorda i suoi figli… - GiovannaCalabr9 : @Virna25marzo @mariogiordano5 Straordinario Mario Giordano! È un Uomo che ha il coraggio delle sue idee. - MarianiTiziano : RT @letiziamoratti: Serata al Teatro Franco Parenti di Milano per ricordare Gian Marco Moratti, in occasione del quinto anniversario dalla… -

Fantasyland: oggi l'inaugurazione a Milano dell'evento fantasy Preparatevi a un evento straordinario, che trasforma le librerie in un mondo immaginario, popolato ... , L'uomo che cadde sulla terra di Walter Trevis, Extraterreste di Eugenio Finardi". E poi ancora, ... Il 2023 si annuncia come l'anno dei grandi concerti in Sicilia. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da 'Hanno ucciso l'uomo ragno', lo straordinario debutto che ha ... Il melograno, Letta e Schlein, come Ade e Persefone (speriamo vada meglio) ...d'accordo nel riconoscere che il partito sia in terapia intensiva e serva un impegno straordinario ... Enrico Letta non è stato un campione di leadership, ma non è neppure un uomo malvagio e un ... Preparatevi a un evento, che trasforma le librerie in un mondo immaginario, popolato ... , L'che cadde sulla terra di Walter Trevis, Extraterreste di Eugenio Finardi". E poi ancora, ...Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da 'Hanno ucciso l'ragno', lodebutto che ha ......d'accordo nel riconoscere che il partito sia in terapia intensiva e serva un impegno... Enrico Letta non è stato un campione di leadership, ma non è neppure unmalvagio e un ... "Fu un uomo straordinario". Il ricordo per Antonio Martino ilGiornale.it "Fu un uomo straordinario". Il ricordo per Antonio Martino Il 5 marzo 2022 moriva Antonio Martino. Economista, politico, intellettuale, è stato uno degli italiani più stimati del XX secolo. Rispettato ma non ascoltato, i suoi insegnamenti sono oggi attualissi ... Incontri straordinari Riascolta Incontri straordinari di Matteo Caccia racconta: Storie di rinascita. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE. Il 5 marzo 2022 moriva Antonio Martino. Economista, politico, intellettuale, è stato uno degli italiani più stimati del XX secolo. Rispettato ma non ascoltato, i suoi insegnamenti sono oggi attualissi ...Riascolta Incontri straordinari di Matteo Caccia racconta: Storie di rinascita. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.