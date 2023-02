Friends: Courteney Cox ottiene la sua stella sulla Walk of Fame e si riunisce con le co-star (Di martedì 28 febbraio 2023) Courteney Cox, interprete di Monica Geller nella celebre sit-com Friends, ha ottenuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, riunendosi con Jennifer Aniston e Lisa Kudrow per celebrare l'evento. Courteney Coxnel cammino dei divi. La nota attrice, produttrice e regista ha ottenuto nella giornata di ieri la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Un momento speciale che ha voluto celebre assieme a Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, sue storiche colleghe e amiche nella sit-com Friends. "Siamo onorate di essere qui oggi e parlare a tuo nome da colleghe, amiche, familiari e soprattutto sorelle. Ci conosciamo da tanto, tanto tempo. Il nostro rapporto è sempre stato così sin da quando ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023)Cox, interprete di Monica Geller nella celebre sit-com, ha ottenuto la suaofdi Hollywood, riunendosi con Jennifer Aniston e Lisa Kudrow per celebrare l'evento.Coxnel cammino dei divi. La nota attrice, produttrice e regista ha ottenuto nella giornata di ieri la suaofdi Hollywood. Un momento speciale che ha voluto celebre assieme a Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, sue storiche colleghe e amiche nella sit-com. "Siamo onorate di essere qui oggi e parlare a tuo nome da colleghe, amiche, familiari e soprattutto sorelle. Ci conosciamo da tanto, tanto tempo. Il nostro rapporto è sempre stato così sin da quando ...

