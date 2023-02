Free Quarto appoggia il sindaco Antonio Sabino

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il comunicato stampa del movimento fondato da Josi Della Ragione Le elezioni amministrative si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio. Lo ha deciso, la scorsa settimana, il Consiglio dei Ministri. In vista di quest’importante appuntamentoè molto avanti e pronto. Nel recente passato gli attivisti hanno analizzato con la massima attenzione l’operato dele, dopo più confronti sulle idee per il futuro di questo paese ed accurate valutazioni tra noi e con il nostro leader Josi Gerardo Della Ragione, abbiamo deciso di entrare nella costituenda coalizione che sosterrà l’attuale primo cittadino. “ha, da sempre, numerose carenze, lacune, mancanze, ma nel quinquennio che volge al termine alcune sono state ridotte – afferma la coordinatrice Silvia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ripley_free : Ci sono arrivata a settembre scorso a tutto questo. E come ne ho parlato la metà di chi mi seguiva è scappata spar… - ripley_free : È il arrivo il quarto. Dal 2018 trovate le mie opere di storie noir e cronache del reale romanzate digitando Ripley… -

Arrivato imbattuto per la sesta volta in carriera al Dubai DutyChampionships, l'ATP 500 in ...del terzo set Machac avverte un problema al polso destro e perde il servizio a zero nelgame. ...Ilcash flow è atteso superiore a 600 milioni e la posizione finanziaria netta post Ifrs 16 ... Secondo Equita i dati deltrimestre 2022 sono "lievemente peggiori delle attese", mentre di ...... con due break per set, in 67 minuti accede al secondo turno del Dubai DutyTennis Championsip ... Nelgame fiume l'azzurro si spinge fino ai vantaggi; l'ex vincitore dello US Open fatica a ...

Torino Santa Rita: uomo precipita dal quarto piano TorinoFree.it

Analisti tiepidi sui numeri. Il quarto trimestre, per Equita, è «leggermente peggiore alle attese». Focus sul debito ...Nel quarto trimestre, il fatturato ha superato i 629 milioni e l’utile per azione è stato negativo per 0,25 dollari contro i previsti 0,34 del consensus. Rallenta a 4,1 miliardi il gmv nell’esercizio.