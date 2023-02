Fratoianni | “La vittoria di Elly Schlein alle primarie dem è una notizia positiva Ora dal Pd spero e mi aspetto un cambio di passo sull’Ucraina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) “segretaria del Pd? La suaè un dato politico importante, perfino biopolitico. Ed è unache aiuta anche a ridefinire una proposta politica in grado di rispondere ai problemi del paese. Questo risultato apre la strada alla costruzione non tanto e non solo di una politica delleanze, quanto di una comune piattaforma in grado di offrire al paese un’alternativa alla peggiore destra di sempre“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato dianza Verdi Sinistra, Nicola, commenta ladidel Pd, aggiungendo: “La sua elezione a segretaria dem è un fatto positivo, anche perché ...