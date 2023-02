Fratoianni | ' Con Schlein lavoriamo per piattaforma comune e un campo solido di alleanze'

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il Terzo Polo lavora per la scissione, qualcuno ( come Fioron i) se ne va. Ma tanti esultano. La vittoria della"è un dato politico importante e una buona notizia per le forze della sinistra", ...

il Pd dialogavamo anche prima - continua- dialogo necessario per fare un salto di qualità nell'alternativa a questa destra, ma per farlo serve una proposta politica, non si fa a ......- a queste domande'. Marco Bertotto, direttore dei programmi di Msf Italia durante la conferenza stampa sul naufragio di Crotone, lancia pesanti accuse contro il governo. 'Lo dicoil ...Il suo profilo rischia di essere fortemente indebolito dall'essere suo malgrado alfiere e volto di una coalizione che va dae Soumahoro a Elly Schlein'. E'queste parole che i ...

Pd Schlein segretaria. L'intervista a Fratoianni Tag24

«Con il Pd dialogavamo anche prima – continua Fratoianni – dialogo necessario per fare un salto di qualità nell’alternativa a questa destra, ma per farlo serve una proposta politica, non si fa a ...Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd è un dato politico importante, e vince con una partecipazione che in epoca di disillusione crescente segnala una capacità ...