Frasi marzo 2023: le frasi più belle e le immagini per augurare buon inizio mese

marzo è un mese pazzo, capriccioso, ambiguo, durante il quale le giornate di sole possono improvvisamente mutarsi in folate di vento e pioggia. Ma è anche il mese della primavera, del risveglio. Ha un carattere ambiguo proprio perché ci parla di una transizione, quella che dall'inverno passa alla rinascita della natura, con tutto il suo inventario di suoni, colori e frutti meravigliosi.

Il mese di marzo nel calendario romano: curiosità

In ordine cronologico, è il terzo mese dell'anno, sebbene prima del 150 a.C. era il primo. Infatti, stando agli antichi calendari romani, un anno durava solamente 10 mesi, iniziando proprio dal mese di marzo e terminando con quello di dicembre.

