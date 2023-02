Franco Alfieri eletto Presidente dell’Unione delle Province della Campania (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri è stato eletto Presidente dell’UPI Campania (Unione delle Province della Campania) per cui andrà a coordinare il lavoro unitario delle 4 Province in un momento determinante per lo sviluppo economico locale. Inoltre ai sensi dell’art. 9 dello statuto UPI diventa di diritto componente del Comitato Direttivo UPI. La nomina è avvenuta nell’incontro del Consiglio Direttivo UPI Campania tenutosi ad Avellino, presso la sede della Provincia a Palazzo Caracciolo, con la presenza dei rispettivi Presidenti delle Province ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlProvincia di Salernoè statodell’UPI(Unione) per cui andrà a coordinare il lavoro unitarioin un momento determinante per lo sviluppo economico locale. Inoltre ai sensi dell’art. 9 dello statuto UPI diventa di diritto componente del Comitato Direttivo UPI. La nomina è avvenuta nell’incontro del Consiglio Direttivo UPItenutosi ad Avellino, presso la sedeProvincia a Palazzo Caracciolo, con la presenza dei rispettivi Presidenti...

