(Di martedì 28 febbraio 2023) Noël Le Graët ha rassegnato le proprieda presidente della Federcalcio francese (FFF). Tutti i dettagli Noël Le Graët ha rassegnato questa mattina le proprieda presidente della Federcalcio francese (FFF). Giunto al suo quarto mandato, è arrivato a questa decisione dopo il rinnovo di contratto il contratto di Didier Deschamps a scapito di Zinedine Zidane. In quell’occasione decederò discutere delle dichiarazioni verso l’ex Real Madrid. In seguito è arrivata anche l’inchiesta aperta dalla Procura di Parigi nei suoi confronti, per molestie morali e sessuali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

