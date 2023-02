Francia e altri 10 Paesi lanciano l’appello: “Ue spinga sull’energia nucleare” (Di martedì 28 febbraio 2023) Oggi undici Stati membri dell’UE (tra cui la Francia) hanno promesso di “rafforzare la cooperazione” sull’energia nucleare, che secondo loro aiuterebbe l’Europa ad allontanarsi dai combustibili fossili che emettono carbonio. l’appello dei Paesi Ue per favorire l’energia nucleare Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia hanno deciso di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Oggi undici Stati membri dell’UE (tra cui la) hanno promesso di “rafforzare la cooperazione”, che secondo loro aiuterebbe l’Europa ad allontanarsi dai combustibili fossili che emettono carbonio.deiUe per favorire l’energiaBulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia,, Ungheria,Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia hanno deciso di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... makhnytskyy : RT @alma20122014: Grande opera d'arte ad Antibes, Francia. Scultura in bronzo sorretta da un solo piede.L'artista dice ' Scolpisco sopratt… - x_jenell : RT @alma20122014: Grande opera d'arte ad Antibes, Francia. Scultura in bronzo sorretta da un solo piede.L'artista dice ' Scolpisco sopratt… - blusewillis2 : RT @anna30048679: @FratellidItalia In Italia ci sei tu! Non l'Europa. Come hanno fatto Francia, Germania e altri paesi puoi fare tu e dir… - alma20122014 : Grande opera d'arte ad Antibes, Francia. Scultura in bronzo sorretta da un solo piede.L'artista dice ' Scolpisco s… - paola_perazzoli : @ucosich @MarcoRizzoPC del tuo comico Ucraino! Sono stanchi kn Francia Germania Spagna Moldavia Polonia America Aus… -