Forza un posto di blocco, investe due sorelle all’autogrill e scappa: 35enne semina il panico in autostrada (Di martedì 28 febbraio 2023) Ha Forzato un posto di blocco sull’A1, investito due ragazze in un autogrill sull’A22 e si è poi schiantato contro uno spartitraffico. Domenica scorsa un uomo di 35 anni ha seminato il panico sulle autostrade italiane. L’uomo, affetto da disagio psichico, aveva lasciato Roma all’alba dopo un litigio con la propria compagna. Qualche ora dopo, a bordo della sua Passat, ha Forzato un posto di blocco tra Calenzano e Barberino del Mugello, in cui l’A1 era chiusa per un incidente. Finito sull’A22, dopo mezzogiorno ha attraversato l’area di servizio Campogalliano Est, investendo due sorelle che stavano viaggiando con la famiglia. Dopo essersi dato alla fuga, si è andato a schiantare al bivio per l’uscita di Carpi. Qui ha ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) Hato undisull’A1, investito due ragazze in un autogrill sull’A22 e si è poi schiantato contro uno spartitraffico. Domenica scorsa un uomo di 35 anni hato ilsulle autostrade italiane. L’uomo, affetto da disagio psichico, aveva lasciato Roma all’alba dopo un litigio con la propria compagna. Qualche ora dopo, a bordo della sua Passat, hato unditra Calenzano e Barberino del Mugello, in cui l’A1 era chiusa per un incidente. Finito sull’A22, dopo mezzogiorno ha attraversato l’area di servizio Campogalliano Est,ndo dueche stavano viaggiando con la famiglia. Dopo essersi dato alla fuga, si è andato a schiantare al bivio per l’uscita di Carpi. Qui ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : Il gigante tedesco della chimica #BASF conferma che ridurrà di 2.600 unità la forza lavoro in #UE; i motivi? 1) Al… - Luchino8661 : RT @ChieriESports: Dopo il raggiungimento della @VPGItaly Serie B, la finale persa di @VPLeurope League, questo terzo posto deve essere di… - NotizieVirgilio : ?? Investe due sorelle in un autogrill e scappa: panico in autostrada Un 35enne moldavo, residente a Roma, è stato f… - bino1762 : RT @Diotreme1: Vuoi essere sempre aggiornato/a sulla Juventus? Allora sei nel posto giusto. Seguimi e non dimenticarti di ritwittare questo… - 2009Lelle : RT @Marcozanni86: Il gigante tedesco della chimica #BASF conferma che ridurrà di 2.600 unità la forza lavoro in #UE; i motivi? 1) Alti pre… -