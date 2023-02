Forza il posto di blocco e investe due sorelle in Autogrill. La follia sulla A22 (Di martedì 28 febbraio 2023) Il conducente dell'auto pirata, affetto da gravi disturbi psichici, aveva sospeso le cure. Dopo aver investito le due ragazze, una di 17 e l'altra di 28 anni, è scappato a piedi. Lo hanno fermato gli agenti della Stradale Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Il conducente dell'auto pirata, affetto da gravi disturbi psichici, aveva sospeso le cure. Dopo aver investito le due ragazze, una di 17 e l'altra di 28 anni, è scappato a piedi. Lo hanno fermato gli agenti della Stradale

