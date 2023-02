Formazioni ufficiali Palermo-Ternana | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ledi, match della ventisettesima giornata di. Si gioca alle 20:30 di stasera, martedì 28 febbraio. Una sfida difficile per gli uomini di Lucarelli, richiamato in panchina dopo le dimissioni di Andreazzoli e la conferenza stampa turbolenta del presidente Bandecchi. Le: in attesa: in attesa SportFace.