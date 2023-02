Formazioni ufficiali Juventus-Torino | Allegri stravolge tutto per il Derby

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 28 febbraio 2023) Lavuole continuare la risalita, iltornare al successo; ecco ledi. Il ventiquattresimo turno di Serie A si chiude con iltra, un match sempre molto sentito nonostante negli ultimi anni siano state molte di più le vittorie dei bianconeri. Juvedipendenza, per questa sfida, potrà contare su un recupero molto importante non solo per la partita con ilma peril resto della stagione. I bianconeri, dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, vogliono continuare la rincorsa in campionato dove sono reduci da tre vittorie consecutive. L’obiettivo è il quarto posto, quella Champions League ...