Formazioni ufficiali Cremonese-Roma | le scelte dei due allenatori

(Di martedì 28 febbraio 2023) Alle 18.30 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco ledella sfida Ecco ledi(3-5-2): Carnesecchi; Valeri, Pickel, Vazquez; Binachetti, Sernicola, Felix, Ferrari, Bensassi; Okereke, Tsadjout. Allenatore: Ballardini.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. Allenatore: Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

