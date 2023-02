Forchia | giovedì 2 marzo sospensione idrica per lavori di manutenzione straordinaria

Leggi su anteprima24

GESESA comunica che a causa distraordinari sulla retedel Comune di, sarà costretta a sospendere l'erogazionedalle ore 08:30 alle ore 15:30 di022023, nelle seguenti zone: Piazza Teglia, Corso Umberto, Via Penniniello, Via Misciuni, Via Croce, Contrada Cagni, Contrada Pompilio, Contrada Falco, Via Pestantina, Piano di Zona Cagni, Via Rella, Località Signorindico, Via Acqua Vitale. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellullare che da telefono fisso 800511717 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l'App Gratuita My GESESA, scaricabile sui propri smartphone gratuitamente.