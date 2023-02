Fondo Nuove Competenze, arriva la proroga e il decreto da 180 mln: domande fino al 27 marzo (Di martedì 28 febbraio 2023) Si torna a parlare del Fondo Nuove Competenze, uno dei protagonisti del Milleproroghe: con l’approvazione definitiva del decreto Legge, infatti, è stata definita la proroga fino a marzo 2023 per accedere alla misura. Non solo: è già pronto il decreto che destina al Fondo Nuove Competenze 180 milioni di euro, capacità dovuta ai residui della precedente edizione del Fondo, dovuti a rinunce, minori rendicontazioni oppure da tagli in sede istruttoria. Cosa sapevamo già del Fondo Nuove Competenze Il Fondo Nuove Competenze è la misura rivolta ai datori di lavoro che vogliono ... Leggi su fmag (Di martedì 28 febbraio 2023) Si torna a parlare del, uno dei protagonisti del Milleproroghe: con l’approvazione definitiva delLegge, infatti, è stata definita la2023 per accedere alla misura. Non solo: è già pronto ilche destina al180 milioni di euro, capacità dovuta ai residui della precedente edizione del, dovuti a rinunce, minori rendicontazioni oppure da tagli in sede istruttoria. Cosa sapevamo già delIlè la misura rivolta ai datori di lavoro che vogliono ...

