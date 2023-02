Fondo Nuove Competenze 2022: proroga al 27 marzo 2023 per domanda e accordi collettivi (Di martedì 28 febbraio 2023) Come si legge nel documento, i termini sono stati modificati alla luce della conversione in legge del Decreto Milleproroghe , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio, che ha ... Leggi su informazionefiscale (Di martedì 28 febbraio 2023) Come si legge nel documento, i termini sono stati modificati alla luce della conversione in legge del Decreto Milleproroghe , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio, che ha ...

Fondo Nuove Competenze 2022: proroga al 27 marzo 2023 per domanda e accordi collettivi Si può fare domanda per accedere alle risorse del Fondo Nuove Competenze fino alla nuova scadenza del 27 marzo 2023 . Stesso termine anche per la stipula degli accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro . La proroga arriva con il ... Formazione, Officine del Sapere presenta progetti per 20 milioni di euro Formazione, Officine del Sapere presenta progetti per 20 milioni di euro con il Fondo Nuove Competenze. Un altro mese per i progetti: ...