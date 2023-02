Fondi, dal 4 al 6 marzo “PenZion Tony a mare” (Di martedì 28 febbraio 2023) Fondi – Appuntamento alle 20:00 al centro multimediale “Dan Danino di Sarra”. La commedia è un omaggio a Dante e alle bellezze naturalistiche della Piana di Fondi con momenti esilaranti e di riflessione su amicizia e integrazione Grande attesa a Fondi per il debutto di “PenZion Tony a mare”, terzo e ultimo atto della commedia scritta e diretta da Antonella Roma “Ju Paradis pò aspettà”. Lo spettacolo, che si aprirà con una clip girata al Raddotto e gli attori in fuga su una zattera sgangherata sulle rive del Lago di Fondi, promette momenti di comicità ma anche di riflessione sull’integrazione, sull’amicizia e sulla decadenza dei valori della società contemporanea. Nel cast, oltre all’ormai consolidatissimo gruppo, anche due attori di nazionalità indiana e le bellezze ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023)– Appuntamento alle 20:00 al centro multimediale “Dan Danino di Sarra”. La commedia è un omaggio a Dante e alle bellezze naturalistiche della Piana dicon momenti esilaranti e di riflessione su amicizia e integrazione Grande attesa aper il debutto di “”, terzo e ultimo atto della commedia scritta e diretta da Antonella Roma “Ju Paradis pò aspettà”. Lo spettacolo, che si aprirà con una clip girata al Raddotto e gli attori in fuga su una zattera sgangherata sulle rive del Lago di, promette momenti di comicità ma anche di riflessione sull’integrazione, sull’amicizia e sulla decadenza dei valori della società contemporanea. Nel cast, oltre all’ormai consolidatissimo gruppo, anche due attori di nazionalità indiana e le bellezze ...

