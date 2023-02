Fondazione ‘Angelo Vassallo’ | partita la nuova campagna di adesioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Laè nata con lo scopo di far conoscere Angelo Vassallo. Le sue capacità di amministratore e la sua integrità morale hanno reso il Sindaco Pescatore un emblema di Legalità nel nostro Paese. Dopo 12 anni di lavoro, molte difficoltà e tanta dedizione, laVassallo ha lo scopo di celebrare il Buono del Nostro Paese e promulgarlo nel Mondo. «Noi supportiamo la Giustizia, la Bellezza ed i Giovani. Promuoviamo la tutela ambientale nelle classi delle scuole di tutta Italia e implementiamo la Pulizia dei Fondali Marini. Supportiamo la cultura con spettacoli teatrali (come quello de "Il Sindaco Pescatore"), presentazione di libri, Docufilm e conferenze. Perseveriamo nel conoscere la verità sull'omicidio di Angelo Vassallo e lottiamo per la Giustizia in Italia». A dirlo è Dario Vassallo fratello di Angelo Vassallo ...