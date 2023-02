Fognini-Etcheverry oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Santiago 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 28 febbraio 2023) Fabiosfiderà Tomas Martinnel primo turno dell’ATP 250 di, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Fabio a Rio è riuscito ad ottenere il primo successo della sua stagione in singolare e dopo aver lottato con tutte le sue forze anche contro Carlos Alcaraz si spera abbia acquisito la giusta dose di fiducia per mettere a segno un buon risultato in questo evento nella capitale cilena. Il match odierno non sarà semplice, sia perché l’azzurro ci ha abituato ad alti e bassi, ma anche perché l’argentino a Buenos Aires ha fatto i quarti di finale, per poi giocare alla pari contro Cameron Norrie. Anche a Rio una buona prestazione contro Ramos, seppura anche questa terminata in sconfitta. Non ci sono precedenti tra i due. SEGUI LATABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...