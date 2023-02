Flamengo-Independiente del Valle | la finale di Recopa è in esclusiva su Mola

(Di martedì 28 febbraio 2023) Al Maracanã va in scena il ritorno delladitradel. Il match è in direttasuAl Maracanã di Rio de Janeiro va in scena il secondo atto delladitradel. Nella gara d’andata, all’Estadio Banco Guayaquil di Quito la formazione ecuadoriana si è imposta per 1-0 con la rete di Mateo Carabajal. La partita sarà disponibile in diretta gratuita edsu: il prepartita inizierà alle ore 1:00 della notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo. Il fischio d’inizio è fissato alle 1:30, la telecronaca della partita sarà di Manolo Chirico e ...

... sobborgo operaio di Quito, dove si assapora il dolce gusto di una nuova impresa sportiva, quella a un passo dopo l'1 - 0 rifilato aldi Vidal e Gabigol nella prima finale di Recopa giocata ...Successo per 1 - 0 dell'del Valle sulgrazie alla rete di Mateo Carabajal al 24 della ripresa e a due minuti dal 90esimo rosso diretto per Ortiz. Ricordiamo che il match di ...... dove vedere le partite in diretta tv e streaming 01.00 Curicó Unido - Cerro Porteno (Copa Libertadores) - MOLA 01.30Del Valle -(Recopa Sudamericana) - MOLA 14.30 Inter - ...

O Flamengo decide a final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle nesta noite de terça-feira, no Maracanã. Após perder o primeiro jogo da decisão fora de casa, no Equador, por 1 a 0, ...STJD julgou o caso e arquivou o processo; Rubro-Negro tenta o primeiro título da temporada nesta terça-feira, contra o Independiente del Valle, no Maracanã ...