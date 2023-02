Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsToscana : Firenze, ubriaco minaccia la compagna ferendola con un coltello da bistecca: arrestato dalla Polizia - rep_firenze : Ubriaco ferisce la compagna con un coltello da cucina davanti al figlio - iltirreno : L’intervento delle volanti nella notte dopo la chiamata della donna. Ubriaco, ha prima minacciato e colpito lei con… - popgiornale : Una vittima di violenza di genere: la storia di una donna costretta a vivere in prigione. l'importanza di denunciar… - QuiNewsFirenze : Ubriaco ferisce la compagna davanti al bebè -

E' successo in Borgo La Croce. L'uomo è stato fermato mentre prendeva a calci la porta di un appartamento... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ...fiducia del direttore Pantaleo Corvino con cui ha condiviso anche le esperienze di Bologna e... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... Arbitra Baroni di. LA GARA, THORSTVEDT - GOL - Pronti - via e Ceesay ci prova, ma è una ...

Firenze, ubriaco dà in escandescenze e aggredisce un barista. Bloccato dai carabinieri LA NAZIONE

Firenze, 28 febbraio 2023 – Pomeriggio movimentato in Borgo la Croce, nel centro di Firenze: un 39enne ubriaco ha dato in escandescenze portando scompiglio e aggredendo un barista . Nella serata di lu ...Firenze, 28 febbraio 2023 - Ritorna in libertà ma è stato allontanato da casa e non può avvicinarsi alla compagna. È la misura cautelare adottata dal giudice per le indagini preliminari per il 38enne ...