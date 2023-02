Firenze | pullman resta incastrato in via San Leonardo Strada riaperta solo a tarda sera

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ancora problemi, per il traffico di, a causa di un gigante della. Dopo il Tir ribaltato, lunedì sul ponte alla Vittoria, oggi unturistico è rimastoin via San, antica e a tratti strettache si trova nella parte collinare della città L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_firenze : Pullman blocca via San Leonardo, il tweet dell'assessore al traffico - qn_lanazione : Il pullman si avventura in collina e rimane incastrato #Firenze - m_muce : RT @CgilFirenze: Sabato 4 marzo a Firenze manifestazione a difesa di #scuola, #Costituzione, #antifascismo: appuntamento alle 14 in piazza… - CgilFirenze : Sabato 4 marzo a Firenze manifestazione a difesa di #scuola, #Costituzione, #antifascismo: appuntamento alle 14 in… - MARRASVIAGGI : Tour Toscana e Isola d'Elba 6 giorni 5 notti nave + pullman da Palermo Partenza dal 27/7 al 2/8 - Quote individuale… -

, la disavventura in via San LeonardoUnè bloccato anella stretta via San Leonardo, nel tratto da viale Galilei e via Viviani. A diffondere la notizia con un tweet è lo stesso assessore al traffico del Comune di...Unturistico che si avventura nelle strade collinari e rimane incastrato. Questa volta è accaduto in via San Leonardo all'altezza del numero civico 76. Da dopo le 16 il tratto da via Viviani a ...

Firenze, pullman resta bloccato: chiusa via di San Leonardo 055firenze

Ancora problemi, per il traffico di Firenze, a causa di un gigante della strada. Dopo il Tir ribaltato, lunedì sul ponte alla Vittoria, oggi un pullman turistico è rimasto incastrato in via San Leonar ...Firenze, 28 febbraio 2023 – Un pullman turistico che si avventura nelle strade collinari e rimane incastrato. Questa volta è accaduto in via San Leonardo all'altezza del numero civico 76. Da dopo le 1 ...