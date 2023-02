Firenze: chiede carta per reddito di cittadinanza alle poste dell’Isolotto, ma senza documenti. Poi tira calci agli agenti. Arrestato (Di martedì 28 febbraio 2023) senza alcun documento di identità, si sarebbe presentato per ben due volte all’Ufficio Postale di via Canova per richiedere la sostituzione della carta per il reddito di cittadinanza. Quando sono intervenuti gli agenti, l'uomo li ha presi a calci. Quindi è finito in manette L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 febbraio 2023)alcun documento di identità, si sarebbe presentato per ben due volte all’Ufficio Postale di via Canova per rire la sostituzione dellaper ildi. Quando sono intervenuti gli, l'uomo li ha presi a. Quindi è finito in manette L'articolo proviene daPost.

