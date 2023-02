Firenze Archeofilm 2023 al via domani | focus sulla Turchia

(Di martedì 28 febbraio 2023) Al via da, mercoledì 1 marzo, la V edizione del Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte e Ambiente organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore) al Cinema La Compagnia. Giro del mondo in 80 film. Grandi scoperte, scenari mozzafiato, immagini inedite, storie lontane che ci riguardano da vicino. 80 film in concorso di cui la metà anteprime, proiezioni non stop mattina e pomeriggio, ospiti internazionali e incontri con i registi. Archeologia Arte e Ambiente si fondono per cinque giorni dando vita alla V edizione di, il festival internazionale organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore) che si tiene dal 1 al 5 marzo al Cinema La Compagnia di(via Cavour 50/r). Cinque intense giornate, tutte a ingresso gratuito, per viaggiare ...

"Firenze Archeofilm", il pianeta raccontato in 80 documentari ... InToscana

